Ученые применили термитную смесь для печати на струйном принтере

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Термитная смесь нашла применение в печатном деле. Ее стали использовать на струйном принтере на основе соединения наночастиц алюминия и оксида меди.

Ученые исследовали состав термитной смеси, чтобы найти ей достаточно полезное применение в быту. Оказалось, что это сырье имеет сложный химический состав из окисей металла и его производного вещества из алюминия. Само по себе это соединение не имеет химической активности, так как элементы без катализатора не могут реагировать друг на друга, но стоит подогреть алюминий, он начинает вытеснять железо из соединения, становясь ему на замену.

В итоге получают много тепла. Температура термитной смеси достигает при нагревании температуры 2000 градусов по Цельсию. Профессор Джеффри Роадс вместе со своими коллегами попробовал применить термитную смесь в послойной печати на струйном принтере. Это испытание дало положительные результаты. Также была использована двухцветная печать на основе термитной смеси.