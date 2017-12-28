Специалисты восстановили связь с ангольским спутником AngoSat-1

Вчера, 19:50

Эксперты российской компании «Энергия» восстановили связь с выведенным накануне на орбиту Земли ангольским спутником AngoSat-1.

«Связь со спутником AngoSat-1 полностью восстановлена. Эксперты «Энергии» изучают полученную с аппарата телеметрию», - сообщили представители российской ракетно-космической корпорации.

Ранее специалисты «Энергии» установили причину молчания спутника AngoSat-1. Отметим, данный аппарат создан в космических интересах Анголы. Основой для спутника послужила отечественная платформа Ямал-300. Вся приборная техника AngoSat-1 ранее никогда не бывала в космосе. Из-за данного факта конструкторы аппараты переживали больше всего, не зная, как «начинка» поведет себя в деле.