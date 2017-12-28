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Ученые: Прошло успешное тестирование двигателя на основе 3D-печати

Вчера, 20:26

Напечатанный на 3D-принтере двигатель прошел успешное испытание учеными. Эксперты похвастались, что благодаря новой технологии 855 деталей мотора им удалось заменить на 12 объединенных между собой запчастей.

Турбовинтовой двигатель был разработан компанией General Electric еще в прошлом году. Реализовать идею специалистам помогла технология 3D-печати. После того, как двигатель был напечатан непосредственно в процессе его производства, исследователи приступили к его тестированию. Результаты были достигнуты лишь недавно, о чем ученые поспешили сразу сообщить публике.

Они открыто заявили, что турбовинтовой двигатель прошел успешно все этапы проб и проверок, показав прекрасно свою работу. Они также не упустили подчеркнуть тот аспект, что использование современной технологии 3D-принтера дало возможность полной экономии при производстве мотора. Ведь 855 деталей агрегата разработчики смогли заменить всего на 12 объединенных между собой запчастей.


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