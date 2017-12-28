Раскрыто предназначение посланий людей к внеземным цивилизациям

Вчера, 18:16

Раскрыто предназначение посланий людей, которые направляются в адрес внеземных цивилизаций. Об этом рассказал глава METI Дуглас Вакоч.

Он рассказал, что его компания METI специализируется именно на посланиях внеземным цивилизациям потому, что возможно, другие разумы не хотят делать первый шаг. Он предполагает, что пришельцы могут бояться или просто не хотят установить контакт с землянами. Именно поэтому METI и занимается транслированием сигналов, которые посылаются в космос. Вакоч надеется, что однажды, в один день другая цивилизация всё же выёдет на контакт. У него поинтересовались журналисты, как может начать развиваться диалог между человеком и инопланетянином. Он считает, что для начала необходимо будет определить, если ли у цивилизаций общие интересы, или просто что-то общее. Глава METI также рассказал, что он надеется, что пришельцы после контакта с людьми, также начнут заниматься научными исследованиями.