NASA показало снимки зимнего Марса

Вчера, 17:58

Американское агентство NASA опубликовало на своём официальном интернет-ресурсе кадры, на которых видно зимний Марс. Все снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

В прикреплённом сообщении указано, что в зимний период из-за резкого понижения температуры на Красной планете, она меняется практически до неузнаваемости. На фотографиях отчётливо видно, что поверхность Марса покрывается льдом, а на отдельных участках образуются красивые узоры. Когда на планете наступает весна, то всё покрытие испаряется и трескается, и Красная планета приобретает вновь свой обычный вид. Отмечается, что на Южной части зима длится круглый год.

Все снимки можно посмотреть на официальном ресурсе NASA здесь.