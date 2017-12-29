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Японцы научились диагностировать рак по анализу мочи. Такая технология дает возможность быстрее приступить к лечению болезни.

Проблема онкологических заболеваний очень остро стоит перед человечеством. Ученые постоянно занимаются поисками вакцины, которая поможет побороть недуг. Еще одним важным аспектом является быстрая диагностика болезни.

Так, ученые из Ногайского института (Япония) разработали специальный медицинский прибор, который может из раствора улавливать внеклеточные везикулы. Такое метод поможет быстро определить рак в моче пациента и приступить к лечению.

Известно, что в везикулах содержатся фрагменты ДНК и РНК, которые переносят генетическую информацию организма. если они поражены болезнетворными клетками, то вырабатывают экзосомы содержащие токсический белок. Именно такие соединения и помогают выявить рак на ранних стадиях.

Исследование проводила группа японских ученых под руководством Такао Ясуи. Они планируют запустить такой прибор в серийное производство, для постановки диагноза рака по моче. Специалисты сообщают, что такой метод является прорывом в области онкологии.