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Поиском эликсира молодости был озабочен первый китайский император. Историки сообщают, что он был одержим бессмертием.

Ученые установили, что первый китайский император всю жизнь пытался найти эликсир бессмертия, он хотел прожить как можно дольше, но скончался в возрасте 49 лет. Имя императора – Цинне Шихуанди, еще он известен созданием знаменитой Терракотовой армии и объявлением национальной охоты за рецептом эликсира бессмертия. Такой указ удалось найти археологам в древнекитайских текстах. которые датированы вторым тысячелетием.

Историки установили, что в текстах содержится детальная инструкция по поискам такого эликсира. Известно, что китайцы нашли траву у подножья горы Лангья. которая приблизила их к успеху. Из нее сделали эликсир вечной молодости, но он так и не принес желаемого результата императору. Некоторые специалисты предполагают, что он мог умереть именно от употребления такого эликсира, содержащего ядовитые вещества.

поиски эликсира молодости и вечной жизни продолжаются и в наши дни. Пока ученые не смогли найти его формулу. Известно, что спрос на него в современном обществе очень велик, особенно у женщин.