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Запад обнаружил «русский след» в НЛО над Европой

Сегодня, 12:59

Западные уфологи считают, что в НЛО, которые часто появляются над Европой, есть «русский след». Об этом они сообщают на своих страницах в социальных сетях.

Зарубежные любители нетрадиционной науки считают, что именно российские вооружённые силы стали причиной таких частых необъяснимых наблюдений, за которым сейчас активно следят на территории Европы. Вдобавок, РФ обвиняют в постоянных военных учениях и испытаниях. Некоторые эксперты утверждают, что такие мероприятия могут нарушить атмосферу, и подтверждения тому «световые вспышки», которые недавно были в Австрии, Венгрии и ряде других европейских стран.

Чуть позже в российском оборонном ведомстве прокомментировали заявления западных специалистов. В Минобороны рассказали, что действительно, недавно проходили испытания на полигоне в Знаменске. Тогда военные совершили запуск Тополя, что и могли наблюдать жители Европы, а также Турции.


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