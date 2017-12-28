Эксперты установили причину молчания ангольского спутника AngoSat-1

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Специалисты ракетно-космической отрасли из корпорации «Энергия» установили причину молчания ангольского спутника AngoSat-1. Потеря связи с аппаратом спровоцирована коротким замыканием в шине блока питания.

Аккумуляторные батареи ангольского спутника AngoSat-1 способны работать без подзарядки от 10 до 16 часов. Космический аппарат отделился от ракеты-носителя накануне около 06:00 по московскому времени. Несмотря на истечение срока работы питания спутника, эксперты корпорации «Энергия» уверены, что восстановить связь удастся. Оптимистичный настрой специалистов сохраняют успешно раскрывшиеся солнечные батареи. Из-за короткого замыкания в шине AngoSat-1 на Земле практически сразу потеряли связь со спутником. Отметим, представители ангольской ракетно-космической отрасли использовали при конструировании своего аппарата новое приборное оборудование, отказавшись от использования проверенной техники.

Ангольский AngoSat-1 стартовал с космодрома Байконур накануне в 22:00 по мск. После выхода аппарата целевую орбиту, связь с ним была установлена лишь 1 раз. Данный спутник является результатом заключенного в 2009 году договора о сотрудничестве между правительством Анголы и отечественной госкорпорацией «Роскосмос». Стоимость AngoSat-1 составила 278,4 миллиона долларов.