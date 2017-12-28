В Тасмановом море учёные впервые обнаружили двойной океанский вихрь

Вчера, 21:15

В Тасмановом море учёные впервые обнаружили и зафиксировали двойной океанский вихрь. Океанологи знали, что теоретически такое явление может возникнуть, но наблюдать его ранее не удавалось.

Сейчас специалисты осуществляют наблюдение за редким явлением необычного двойного завихрения воды, которое происходит в море, находящемся между берегами Австралии и Новой Зеландии.

За период с 1993 года, аппаратура, наблюдающая за Землёй с орбиты, девять раз фиксировала необычные явления, но тогда учёные не могли уверенно утверждать, что это за феномен. Причём восемь раз эти случаи происходили рядом с Австралией.

Как сейчас установлено специалистами, подобные вихри образуются, когда происходит отклонение части течения от основных водных масс, следствием чего является образование кольца, по которому движется вода. При этом в его середине она в неподвижном состоянии.

То, что в настоящее время наблюдается учёными в Тасмановом море, имеет существенные отличия. Там отмечено наличие сразу двух гигантских водоворотов, связанных между собой. Вращение одного из них происходит по часовой стрелке, а другого – в противоположном направлении.

Также эксперты установили, что перемещение двойного вихря происходит с запада на восток, а море движется в обратную сторону.