NASA рассекретило места обитания пришельцев: Хокинг предупредил человечество об агрессии инопланетян

Вчера, 22:44

Сразу 20 возможных мест, где вполне возможно проживают инопланетяне, обнародовало NASA.

Астрономы пришли к выводу, что постепенное получение более подробной информации о нашей Вселенной позволяет им обретать все больше уверенности в том, что на других планетах могла развиться жизнь. До сей поры было открыто 850 ранее неизвестных планетных систем, а менее чем через три десятилетия их число превысит миллион. На настоящий момент астрофизики уже знают 20 миров, имеющих земную среду. NASA планирует профинансировать поиск новых форм жизни, и готово выделить на это миллион долларов.

Кстати, даже обычные граждане зачастую уверены в существовании инопланетян. При этом они могут принадлежать различным религиозным течениям. Пока наиболее пристальным вниманием у астрономов пользуется звезда, обозначенная как KIC8462852, находящаяся в созвездии Лебедя. Поблизости от нее находится еще несколько загадочных объектов, которые можно разглядеть с помощью телескопа «Кеплер». Ученые уже предположили, что вращающиеся вокруг звезды объекты могут оказаться световыми коллекторами, которые сделали инопланетяне, чтобы обеспечить энергию в своих домах.

Другой версией является астероидный пояс, который могут представлять собой эти объекты. Стивен Хокинг предупредил людей о том, что обнаружение внеземной жизни может стать отнюдь не радостным событием для человечества, а обернуться целой катастрофой. Ученый сделал примерные прогнозы на случай, если инопланетная жизнь все же будет найдена (а в том, что это, рано или поздно, случится он уверен), Хокинг считает, что пришельцы не станут уничтожать людей, а вот ресурсы, имеющиеся у землян, могут быть для них более, чем интересны.

Ученый настойчиво советует населению Земли подобрать подходящую для дальнейшей жизни планету и колонизировать ее. Потому что в недалеком будущем нас всех ждет полное вымирание вследствие изменений климата. В качестве начального этапа колонизации Хокинг видит освоение Марса. А глобальное истощение ресурсов Земли и формирование условий, неподходящих для существования человечества, по его мнению, произойдет в предстоящие сто лет. Стивен Хокинг призывает человечество срочно подыскивать новый «дом».