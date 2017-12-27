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Учителя на Кубани получат 100 тысяч рублей за подготовку детей к олимпиадам

Вчера, 21:40

Учителя школ на Кубани будут получать премии за победу своих воспитанников во всероссийских олимпиадах. Сумма призового фонда составляет 100 тысяч рублей, победителям же обещают выплату в 20 тысяч.

Из сообщения администрации Кубани стало известно, что все педагоги, которые вели подготовку школьников к всероссийским олимпиадам смогут получить премию в размере 100 тысяч рублей. Для победителей научного соревнования также предусмотрена награда. Обладатель первого места получит 50 тысяч, все остальные участники – 20 тысяч рублей.

Данная методика позволит учителям более плодотворно работать с детьми, а для самих участников всероссийских олимпиад станет стимулом к предстоящему саморазвитию и реализации себя в науке. Также чиновники считают, что постоянное рвение школьников к стараниям даст возможность детям к покорениям новых вершин и проложит путь в дальнейшем жизненном пути.


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