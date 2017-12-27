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Ученые сообщили о фазовом изменении структуры пленки в легких

Вчера, 21:15

Ученые сообщили, что пленка, которая покрывает оболочки легких человека, имеет фазовый переход в структуре. Эта особенность обеспечивает стойкость дыхательного органа при вдохе и выдохе.

Слизистые оболочки внутри легких могут фазово изменяться в структуре. Это зависит от кривизны поверхности. Благодаря такой особенности, наличие сложной структуры пленки внутри легкого гарантирует стойкость органа при дыхании. Фазовое изменение слизистой оболочки внутри легких подтверждает нормальное поведение альвеол во время дыхания.

Разрыв альвеол может полностью испортить жизнь человеку, не редки и случаи летального исхода при таких обстоятельствах. Функция пленок внутри легкого выполняет сберегательную функцию дыхательной системы.


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