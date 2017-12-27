Физики нашли фазовый переход в плёнках внутри лёгких

Вчера, 20:47

Физики установили, что сурфактант, который покрывает альвеолы, способен изменять свою структуры во время изменения кривизны поверхности. Происходящий при этом фазовый проект может объяснить, почему повышается устойчивость лёгких при дыхании.

Для того, чтобы повысилась устойчивость клеток на внутренних поверхностях альвеол, из крови выделяют специальный сурфактант.

Американские учёные из Университета Миннесоты приняли решение проверить, что происходит с мономолекулярной плёнкой, состоящей из экзогенного лёгочного сурфактанта во время увеличения кривизны поверхности до кривизны альвеол. Физики решили в этом эксперименте воспользоваться сурвантом из лёгкого быка. Его наносили на пузыри газа разного размера. Для изучения динамики этой поверхности эксперты пользовались конфокальной флуоресцентной микроскопией.

Выяснилось, что практически на плоской поверхности сурфактант находится в состоянии двух жидких фаз. Во время увеличения кривизны плёнка перестраивается, а затем образуются линейные вытянутые домены. Такой переход происходит при радиусе кривизны в 100 микрон, что похоже на размер альвеол лёгких.

Также было изучено и влияние температуры – от комнатной до температуры тела. Её повышение способствует изменениям на поверхности разной кривизны.

Найденные эффекты помогут в объяснении поведения альвеол в лёгких во время их расширения. Кроме этого, станет ясен и сам механизм повышения устойчивости лёгких при дыхании с помощью лёгочного сурфактанта.