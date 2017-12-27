Возле МКС 26 декабря заметили НЛО, следящего за установкой солнечных панелей

Вчера, 22:00

26 декабря камера МКС засекла странный объект, который вёл наблюдения за тем, как меняют солнечные панели, а если точнее, то фотоэлектрические преобразователи в них, как сообщает VladTime.

Такая информация поступила от американского уфологического сообщества. По данным специалистов по инопланетным аномалиям, НЛО являлось светящейся сферой, причём достаточно большой. Уфологи продемонстрировали это на одном из снимков, где работник МКС меняет нестабильные преобразователи на новые.

Объект наблюдался примерно минут 20, а потом резко пропал. По мнению некоторых учёных, всё дело не в НЛО, а в «солнечном мираже», который представляет собой своеобразную галлюцинацию, когда панели МКС отражают солнечный спектр. Однако уфологи настаивают на своём, считая также, что НЛО был управляемым кораблём, и внутри имелись внеземные существа, которые следили за работой астронавта.