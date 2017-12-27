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Ученые: В Петербурге любят больше кошек, чем собак

Вчера, 18:35

Ученые утверждают, что в Санкт-Петербурге жители более любят кошек, чем собак. Об этом свидетельствуют цифровые показатели количества покупок животных.

После проведенного мониторинга по регионам Северной столицы, эксперты уверенно заявили о том, что в основном жители города и области отдают предпочтение кошкам, нежели собакам. Об этом свидетельствует показатель покупок животных. В 2017 году в зоомагазинах было продано кошек в 1,5 раза больше, чем собак. Исследователи открыто заявили, что исключением стал лишь Владивосток.

В городе наблюдалась на протяжении всего 2017 года абсолютно противоположная ситуация. Горожане показали большую привязанность и симпатию к собакам, так как популярность этих домашних животных побила вдвое существующий показатель. На территории Казани все же преобладают в рейтинге пушистые кошечки, вызывая большой интерес к себе обитателей этой местности.


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