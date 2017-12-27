Учёные Канады нашли останки существа, похожего на «Чужого»

Вчера, 18:54

Учёные Канады, работающие в северо-западной части страны, нашли останки доисторического существа, весьма похожего на «Чужого». Оно имеет крайнее сходство с чудовищем, которое Ридли Скотт придумал для своего фильма.

Специалисты не исключают, пауки и клещи, обитающие ныне на Земле, произошли именно от него. Как сообщают учёные, найденный ими древний хищник был опасным и крайне свирепым, не смотря на незначительные размеры его тела.

У системы его челюстей и щупалец система их работы была крайне сложной. Специалисты предполагают, данный хищник был способен к крайне быстрому передвижению. Его челюсти, при этом, могли разгрызть очень твёрдые панцири животных, намного превосходящих его по своему размеру.

Как полагают учёные, данное существо, напоминающее «чужого», было способно, буквально, терроризировать обитателей дна первых земных морей и океанов. При этом, их существование, как предполагается, началось ещё до, так называемого, «кембрийского взрыва».

Возраст останков найденного существа оценивается учёными в, примерно, 500 миллионов лет назад. Именно этот период считается моментом зарождения всех типов животных, крторых ныне относят к многоклеточным.

Новое земное существо, которое удалось найти учёным, открывает, по их мнению, революционную эру в понятиях того, как на планете произошло появление предков современных беспозвоночных.