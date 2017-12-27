Собака смогла пройти опыт жидкостного дыхания на глубине километра

Вчера, 18:19

Дмитрий Рогозин сообщил, что одна из собак, которые находятся в Фонде перспективных исследований, прошла успешно новейшее испытание. Пес произвел жидкостное дыхание на глубине километра и теперь чувствует себя нормально.

Предварительно ученые проработали все аспекты методики жидкостного дыхания и пришли к выводам, что этот опыт можно продемонстрировать на животных. После обсуждений подробностей методики, первыми участниками эксперимента стали грызуны. Вот теперь одна из собак, которая относится к Фонду перспективных исследований, успешно прошла тест. Животное произвело жидкостное дыхание на глубине 1 км.

Как сообщил сам Дмитрий Рогозин, после эксперимента собака чувствует себя нормально, кушает, бегает и лает. Общественность восприняла сообщение об эксперименте «в штыки», но вице-премьер обосновал проведения теста с жидкостным дыханием успешными прогнозами исследователей. Эксперты заверили, что данная методология не несет угрозы для животного.