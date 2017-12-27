Ученые подробно изучили механизм склероза

Вчера, 17:34

В Университете Хоккайдо, Япония, группа ученых выявила молекулярный механизм действия бокового амиотрофического склероза. Смерть нейронов происходит в следствии истощения белка TDP-34, но не зависит от него напрямую, как считалось раньше.

Боковой амиотрофический склероз – ныне неизлечимое дегенеративное заболевание, поражающее центральную нервную систему, а точнее – двигательные нейроны мозга, следствием чего являются паралич и атрофия мышц.

Предыдущие исследования показали, что двигательные нейроны гибнут вследствие истощения белка TDP-43, который связан одновременно и с ДНК, и с РНК. Для более подробного изучения этого вопроса, группа исследований создала специальный ген, который провоцирует гибель клеток из-за недостатка соответствующего белка, сообщает «Версия Инфо».

Результат показал, что TDP-3 влияет на двигательные нейроны не сам по себе, поскольку эффект от гена не был мгновенным. В ходе более подробного изучения было выявлено, что центральную роль в этом процессе занимает ген U6-PHK – именно его количество уменьшается при истощении белка. Истощенные клетки, куда был добавлен этот ген, выжили, однако все еще полностью не понятно, каким образом.

Изучение этого гена, а аткже его взаимодействия с двигательными нейронами, станет дальнейшим направлением исследования, которое, возможно, приведет к нахождению лекарства.