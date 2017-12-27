Учёные раскрыли опасность глобального потепления для тихоходок

Вчера, 17:28

Учёные раскрыли опасность того, что произойдёт при глобальном потеплении, для одного из существ, считавшихся на Земле в качестве самого «живучего». Это касается тихоходок, обитающих в ареале Тихого океана.

Сообщение об этом сделано специалистами из Италии, работающими в Университете Модены и Раджо-нель-Эмилия.

Специалисты отметили, у тела данного существа достаточно своеобразное строение. В его состав, помимо головы, включаются ещё четыре сегмента. При этом, его размер не превышает показателя в 1,5 миллиметра.

Подобные существа были обнаружены учёными и под ледяными покровами, и в источниках, из которых «бьёт» горячая вода.

Установлено, тихоходки могут достаточно спокойно «переживать», как нагрев ареала своего обитания до 100 плюсовых градусов, так и обратные значения при охлаждении до – 271 по Цельсию, что считается, практически, абсолютным нулём.

На этом особенности данных существ не заканчиваются. Они могут продолжить своё существование не только в открытом космосе, но, даже, в атмосфере, где присутствуют лишь водород и углекислый газ.

В то же время, как полагают специалисты, их популяции на Земле может быть нанесена угроза глобальным потеплением. Если оно будет наступать столь быстро, они, не успев приспособиться, начнут вымирать.

Чуть ранее учёные определили земное существо, убить которое, практически, невозможно.