Ученые утверждают, что трехметровые гуманоиды живут в центре Земли

Вчера, 20:00

Ученые заявили, что в самом сердце планеты живут ужасающие трехметровые гуманоиды, которые существовали ещё во время Второй мировой войны. Именно они на своих НЛО чаще всего и посещают Землю.

Знаменитый конспиролог и уфолог Родни Клэфф считает, что внутри Земли проживает целый клан неизвестных трехметровых гуманоидов, которые время от времени появляются на снимках спутников NASA. Однако представители американского космического агентства, по неизвестным причинам, продолжают скрывать этот факт, заявляет Клэфф. Ученые выяснил, что сверхлюди регулярно следят за жителями Земли, используя космические аппараты и летающие тарелки. Это говорит о том, что большинство НЛО происходят из нашей планеты, а не появляются из космоса.

В прошлом году теоретики заговора заявили, что НАСА скрывает огромную дыру, ведущую прямо в центр планеты, где и живет сверхлюди. Родни Клэфф также рассказал, что добраться до пришельцев можно через полюса или Гималаи.