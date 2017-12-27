Ученые: Инопланетяне девяти планет могут знать о жизни на Земле

Вчера, 17:19

Немецкие и Британские ученые определили 9 инопланетных миров, обитатели которых обладают возможностью узнать о планете Земля и о населяющих ее существах.

Астроном из Белфаста Роберт Уэллс сообщил, что чем больше планета, тем больше она будет загораживать светило, и тем меньше будет доступна для обзора. В связи с этим, наша планета будет гораздо лучше видна инопланетянам. Он добавил, что ученые уже давно пытаются определить количество цивилизаций и объяснить причину их отсутствия в нашей Галактике. Они решили определить, как будут заметны следы жизнедеятельности на поверхности Земли представителям других звездных систем.

В своем исследовании они использовали формулу, составленную в 60-х годах 20 века астрономом Френсисом Дрейком. По результатам исследования удалось выяснить, что возможность обнаружить планету Солнечной системы, в том числе и Землю, составляет 2,5%, а возможность открыть 3 систем сразу же очень мала - 0,027%. В связи с этим удалось установить, что Земля доступна для изучения только определенной группе других планет, расположенных в достаточно узких пространствах неба, и только при наличии специальной аппаратуры. Ее могут обнаружить 9 планет, в числе которых газовый гигант HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в звездном скоплении Козерога, 4 большие планеты из WASP-47 в созвездии Водолея, формирующаяся LkCa 15b в созвездии Возничего, газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона и планета " WD 1145+017 b в созвездии Девы.