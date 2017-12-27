Исследователи NASA нашли 20 мест, где живут инопланетяне

Вчера, 22:00

Долгое время ученые пытались найти потенциальное место обитания инопланетян и только недавно исследователи NASA сообщили, что существует 20 мест, где может находиться инопланетная жизнь. Об это передает Vladtime.ru, ссылаясь за зарубежные источники.

Ученые разными методами пытались отследить другую жизнь. И если уфологи старались отследить путь НЛО, то ученые NASA доверились проверенным спутникам. На сегодняшний день открыто 850 мелких планет, на которых может быть жизнь. Ученые также заявляют, что существует 20 миров, которые идеально подходят для жизни.

Также ученые спрогнозировали, что к 2045 году науке будет известно больше чем миллион различных небольших планет. Следовательно, на них также может быть жизнь.