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В США увеличилось число употребляющих марихуану беременных женщин

Сегодня, 01:30

В США, а именно в штате Калифорния, увеличилось число беременных женщин, которые употребляют марихуану. Это связано с тем, что власти штата ещё в 2016 году полностью легализовали этот вид лёгкого наркотика.

Информацию об этом сообщают различные местные информационные агентства, ссылаясь на статистическое исследование наркотической ситуации в Калифорнии за уходящий год. Полученные данные гласят, что именно молодые беременные девушки стали чаще употреблять марихуану. Их количество выросло в два раза.

Специалисты заявляют, что пару лет назад число таких девушек не превышало и 12 %, а сейчас оно достигло почти 22%. Отмечается, что такой стремительный рост вызван тем, что в конце 2016 года власти калифорнийского штата легализовали марихуану. Это связано с тем, что во многих штатах и даже странах данный вид наркотика считается очень лёгким. Кроме этого, специалисты признают, что употребление марихуаны приносит организму человека меньше вреда, нежели употребление алкоголя в различных его формах.


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