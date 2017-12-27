Непорочное зачатие у бесполых особей существует. Без секса можно жить намного дольше

Вчера, 20:32

Исследователи поразили публику очередным открытием, касающимся «непорочного зачатия». Согласно данным ученых, в настоящее время существует такой тип рыбок, которые уже миллионы лет не размножаются стандартным способом, и заменяют его самооплодотворением. Для животных такой подход мог стать поводом для вымирания, но этого не произошло.

Речь идет о рыбках под названием ривулусы, существующих на планете уже достаточно долго, а обитают они преимущественно в водах Амазонии. Благодаря невероятной способности обходиться без секса животным удалось сохранить массивный набор разнообразных клеток ДНК, что серьезно заинтересовало экспертов, ведь в подобных случаях их количество должно быть скудным. Оказалось, что ривулусы имеют еще очень много секретов, не известных для научной среды ранее.

Ученые рассказали, что среди большого количества представителей данного вида встречается много гермафродитов, и оплодотворяют они себя сами. Особи делают это двумя способами, при одном из которых яйцеклетка развиваться начинает самостоятельно и без вмешательства, а при другом происходит самооплодотворение и дальнейшее развития потомства. Однако встречаются и самцы, время от времени участвующие в процессе продления рода, и таким образом у гермафродитов выводится больше потомства, что и сохраняет вид.

Эксперты выяснили, что набор генов у ривулусов действительно очень богат, но большинство из них приспособились к отсутствию половых связей с партнером, отдав при этом предпочтение «непорочному зачатию». Ученые отметили, что с таким способом размножения появляется большой риск приобрести заболевания, паразитов в организм, вследствие чего вид просто бы исчез, но парадокс заключается в том, что рыбки продолжают жить долго, придерживаясь своего необычного метода.

Ранее ученые были убеждены, что так называемые «бесполые» особи продержаться в обычной среде могут недолго, и для этого есть масса причин. Однако есть объяснение тому, по какой причине ривулусы «поломали систему» и задержались на многие века. Ученые детально исследовали ДНК рыб и поняли, что секрет кроется именно там, ведь ривулусы имеют генное разнообразие именно в отделе клеток, отвечающем за иммунитет, поэтому здоровье этих рыбок никогда не подводит. Более того, изредка случающееся спаривание с самцами также положительно влияет на данный вид и его длительное существование.