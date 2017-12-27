Сегодня, 14:03

Над Австралией пролетело сверхскоростное НЛО. Его движение жители сняли на видео.

В последнее время неопознанные летающие объекты часто пролетают над нашей планетой. Многие уверенны, что таким образом они тоже провожают уходящий год. Так, днями жители Австралии могли наблюдать сверхскоростной неопознанный летающий объект, который промчался по небу.

Многие очевидцы стали снимать на видео полет НЛО, но он перемещался с такой большой скоростью, что получился довольно размыто. Сообщается, что НЛО не имело крыльев, скорее всего, двигатель космического корабля располагался в задней части, о чем свидетельствует след, оставленный им в небе. Размеры НЛО были небольшие, внимание к себе он привлекал громким звуком. После своего пролета в небе НЛО оставило следы, которые напоминали черные струи, растворились они достаточно быстро после исчезновения корабля.

Прокомментировать видео с австралийским НЛО взялся знаменитый уфолог из США Скотт Уоринг. Он сообщил, что подобного рода летательные аппараты уже были замечены над ЮАР. Также специалист посетовал, что ученые NASA не хотят реагировать на информацию о подобных НЛО и не считают ее серьезной.