Учёные раскрыли секреты выживания рыб, которые совсем отказались от секса

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Учёные раскрыли секрет выживания вида рыб, полностью отказавшихся от секса. Это касается ривулусов, обитающих в тропических реках и уже несколько миллионов лет размножающихся «непорочным зачатием».

Открытие было сделано специалистами, работающими в Пулмане в университете штата Вашингтон. Учёные обнаружили, что, с точки зрения генетики, на некоторых участках ДНК ривулусов была обнаружена «пестрота».

Факты способности ряда живых существ к параногенезу (самооплодотворению) были известны и ранее. Считалось, те из них, которые отказались от секса с себе подобными, более уязвимы для паразитов и должны существовать исторически непродолжительное время.

Ривулусы, чьи предки обитали в водах Амазонии множество миллионов лет назад, полностью опровергают данную теорию.

Особенности данных рыбок в том, что их гены смогли приспособиться не только к борьбе с паразитами, но и к изменяющимся условиям своего существования. При этом, ими до сих пор не окончательно утрачены способности размножаться половым путём, чем некоторые самки пользуются.

«Рыбий секс» вообще является для учёных полем для постоянных открытий. Недавно они установили, что когда он происходит «стайно», то может привести к потере слуха у дельфинов.