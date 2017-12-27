Жители Москвы в Новый Год станут свидетелями редкого Суперлуния

Сегодня, 12:02

Ночью с 1 на 2 января в Москве местные жители смогут стать свидетелями редкого природного явления – Суперлуния. Как отметили представители Московского планетария, в этот период яркость и размеры Луны будут максимальными.

Астрономы добавили, что в полночь спутник Земли расположится в районе созвездия Близнецов над созвездием Ориона. По словам исследователей, в это время Луна будет на 14% больше и на 30% ярче обычного. Ключевым условием для наблюдений станет ясная погода. Если небо над столицей накроют облака, то рассмотреть светило не получится. Ранее суперлуна была видна 3 декабря. Кроме того, астрономы сообщили, что 31 января полнолуние совпадёт с затмением Луны.

Ранее стало известно, что в марте 2018 года состоится Великое противостояние Марса. В это время с Земли проще обычного можно будет увидеть красную планету.