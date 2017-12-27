Физики из Красноярска ищут способ борьбы с космическими бактериями

Сегодня, 11:40

Российские учёные начали исследовать в Красноярске поведение бактерий в условиях космоса, чтобы предотвратить их вредное влияние на исследовательские проекты миссии МКС. Микроорганизмы в условиях закрытого пространства, по словам исследователей, могут привести к тяжёлым последствиям.

Эффективно проводить эксперименты с бактериями на земле, создавая для них «космические» условия, отечественные специалисты имеют возможность на базе созданной в Красноярске замкнутой системы жизнеобеспечения БИОС-3. Здесь они уже изучили поведение микроорганизмов в закрытом пространстве, выяснив, что они скопляются в местах завихрений воздуха или участках, где он присутствует без движения. Для лучшего эффекта учёные распылили внутри капсулы бактерии, привезённые с МКС. Полученные знания позволят в будущем предотвратить негативные последствия для работы миссии на околоземной орбите.

Ранее мы писали, что на фюзеляже МКС обнаружили бактерии внеземного происхождения. Соответствующие образцы собрал с поверхности станции российский космонавт Антон Шкаплеров.