VistaNews.ru


Учёные: Экология России под угрозой от чужеземных животных

Сегодня, 11:37

Учёные сообщают, экология России находится под угрозой от воздействия на неё животных, являющихся чужеземными. В первую очередь это касается того, что они приносят новые инфекции, ранее не знакомые традиционным обитателям российских просторов.

Соответствующую базу опасных «переселенцев» создали специалисты, работающие в РАН. Большинство видов, указанных там – североамериканского происхождения. Наиболее опасными из них считается канадский бобёр, самшитовая бабочка, некоторые виды водорослей, а также грузинский борщевик, уничтожающий всю флору в месте своего обитания.

Данные представители флоры и фауны чужестранного происхождения представляют реальную опасность для природной и антропогенной экосистем РФ. Помимо того, их негативное влияние уже начало испытывать лесное хозяйство, рыбоводческие и агропромышленные предприятия.

Необходимо оценить потенциальный вред, которые могут нанести представители чужеземных биологических видов и выработать методы борьбы с ними. Специалисты не отрицают и возможность того, что таким способом производится своеобразная экологическая диверсия.

В частности, канадские бобры, как уверяют учёные, имеют настолько повышенную агрессию в сравнении с европейскими, что могут уже к середину столетия уничтожить все их виды.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.