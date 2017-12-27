Учёные: Экология России под угрозой от чужеземных животных

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Учёные сообщают, экология России находится под угрозой от воздействия на неё животных, являющихся чужеземными. В первую очередь это касается того, что они приносят новые инфекции, ранее не знакомые традиционным обитателям российских просторов.

Соответствующую базу опасных «переселенцев» создали специалисты, работающие в РАН. Большинство видов, указанных там – североамериканского происхождения. Наиболее опасными из них считается канадский бобёр, самшитовая бабочка, некоторые виды водорослей, а также грузинский борщевик, уничтожающий всю флору в месте своего обитания.

Данные представители флоры и фауны чужестранного происхождения представляют реальную опасность для природной и антропогенной экосистем РФ. Помимо того, их негативное влияние уже начало испытывать лесное хозяйство, рыбоводческие и агропромышленные предприятия.

Необходимо оценить потенциальный вред, которые могут нанести представители чужеземных биологических видов и выработать методы борьбы с ними. Специалисты не отрицают и возможность того, что таким способом производится своеобразная экологическая диверсия.

В частности, канадские бобры, как уверяют учёные, имеют настолько повышенную агрессию в сравнении с европейскими, что могут уже к середину столетия уничтожить все их виды.