Необычное свечение в небе над Донбассом: НЛО видели одновременно в Луганске, Ростове и Волгограде

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Над Ростовом и Луганском заметили странное свечение. В первом случае оно наблюдалось в рассветное время 26 декабря, его видели не в одном месте, а по всему городу. По мнению некоторых очевидцев, объект напоминал северное сияние. Странное нечто слабо светилось, но его след в небе был достаточно отчётливый.

Жители Ростова начали массово фотографировать объект, спрашивая друг друга в социальных сетях, чем он мог бы являться. По предположению некоторых, над городом могло появиться НЛО.

Пришельцы решили посетить нашу планету, пролетев именно над Ростовом. Однако большая часть была склонна к тому, что след оставила баллистическая ракета, которая при запуске может тоже давать такое явление. Подобное уже было в Ростове в начале осени.

Над Луганском свечение также наблюдали утром 26 декабря. По данным очевидцев, оно имело место не только над этим городом, но также над Волгоградом и Миллерово. По словам местной жительницы, нечто сначала, подобно ракете крутилось при полёте, а потом дало яркий свет. При этом, облака было два.

Некоторые также задумались, что в кадр попало НЛО в целях какой-то разведки или просто наблюдений за землянами. Другие же сделали выводы, что запускалась российская межконтинентальная ракета РС-12М "Тополь". Соответственно, больше вероятности, что дело именно в земной военной технике, а не НЛО.

Однако если допустить, что пришельцы существуют, то где они могли бы прятаться, так быстро появляясь и пропадая, как говорят очевидцы? У сторонников теории заговора на этот счёт очень много интересных гипотез. В основном, они являются не доказанными, и официальная наука опровергает положения таковых, однако некоторые эксперты считают, что теоретически в будущем появится какая-то новая деталь, и тогда нужно будет пересматривать имеющееся представления в корне. В связи с этим, пока что даже самые странные гипотезы имеют право на жизнь.

Одна из них говорит о том, что наша Земля внутри пустая, и там живут те, кого люди считают пришельцами. НЛО вылетает практически из ядра Земли, наблюдая за человечеством, а также контролируя, чтобы не было войн и других катастроф. Теоретиком данного положения является Родни Клафф, заявляющий, что у нашей планеты форма пончика.

При этом, существует даже три входа, по которым можно добраться к ядру Земли и встретиться с пришельцами. Один из них в Гималаях, два других – над Северным и Южным полюсами. Родни Колф хотел даже проверить свою теорию, отправившись ко второму предполагаемому входу, и он собрал 20 тысяч долларов на экспедицию, но потом её отменили.

Первое же мнение о том, что через Северный полюс можно добраться к ядру, высказал норвежский моряк Олаф Янсен в 1811 году, заявив, что там люди ростом под 12 футов, и у них очень хороший иммунитет. Проживают «подземельные» в городе Иден на горном плато «Внутреннего континента».