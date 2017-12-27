Учёные спасут рифы "теплоустойчивыми" кораллами

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Учёные вырастили кораллы, которые, как предполагается, будут устойчивы к глобальному потеплению. У этого гибридного вида есть способность к восстановлению своей системы даже при температуре воды +30 градусов.

Коралловые рифы, находящиеся в настоящее время в морских и океанических водах, сильно страдают от процессов, связанных с глобальным потеплением на планете. Этим озаботилась группа учёных, в состав которой входили специалисты из Австралии, США и Европы.

В итоге, им удалось искусственно создать гибрид коралла, который способен существовать и восстанавливаться, даже если температура окружающей среды повысится до +30 градусов.

Как сообщается, учёные провели успешную прививку своего изобретения пробиотиками. Это бактерии, оказывающие положительное влияние на состояние любого представителя животного мира. Подобные рифы уже стали выращивать в прибрежных водах Флориды.

Не исключено, что после того, как способности нового вида кораллов будут дополнительно исследованы, в 2018 году может состояться их высадка на Большом Барьерном рифе.

В то же время, некоторые специалисты полагают данный шаг достаточно опасным. По их мнению, гибриды могут вытеснить натуральные кораллы из места их постоянного размещения.

Другие учёные, напротив, уверены, что без срочного вмешательства человека коралловые рифы могут исчезнуть уже к середине нынешнего века.