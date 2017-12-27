Ученые: Для гермофродитов диета может реально увеличить их жизнь

Сегодня, 07:45

Ученые подчеркнули, что диета способна увеличить срок жизни лишь гермофродитам. К такому выводу пришли специалисты из Японии после эксперимента на червях.

Эксперты из Японии утверждают, что круглые черви могут жить дольше без еды, но при этом потерять способность к произведению потомства. Ученые специально запустили произведение гермофродитов, чтобы доказать это на практике. После того, как гермофродиты были вырощены в лабораторных условиях, им начали регулировать рацион.

На практике действительно было доказано, что гермофродиты, получая низкий рацион умирали намного реже, чем те, что кушали в волю, при каждом запросе. Из этого следует, что диета может реально продлить жизнь лишь гермофродитам. Японские ученые опубликовали материалы своих работ в одном из научных изданий, где выложили проведение опытов во всех деталях.