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Ученые: Для гермофродитов диета может реально увеличить их жизнь

Сегодня, 07:45

Ученые подчеркнули, что диета способна увеличить срок жизни лишь гермофродитам. К такому выводу пришли специалисты из Японии после эксперимента на червях.

 Эксперты из Японии утверждают, что круглые черви могут жить дольше без еды, но при этом потерять способность к произведению потомства. Ученые специально запустили произведение гермофродитов, чтобы доказать это на практике. После того, как гермофродиты были вырощены в лабораторных условиях, им начали регулировать рацион.

На практике действительно было доказано, что гермофродиты, получая низкий рацион умирали намного реже, чем те, что кушали в волю, при каждом запросе. Из этого следует, что диета может реально продлить жизнь лишь гермофродитам. Японские ученые опубликовали материалы своих работ в одном из научных изданий, где выложили проведение опытов во всех деталях.


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