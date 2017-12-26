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Ученый NASA применил опыт с генной модификацией ради "рук-базук"

Вчера, 22:46

Ученый NASA хочет получить шикарные бицепсы с помощью генной модификации и похвастался этим в Сети. Впервые человеку из центра полетов удалось внести коррективы в свой геном.

Джосия Зайнер, который известен как специалист-биохимик, сумел внедриться в собственный геном. Чтобы приобрести красивые бицепсы, ученый ввел в свою клетку ген миостатина. По словам эксперта, результаты опыта должны показаться в периоде от 6 до 8 месяцев. Хотя сам он говорит, что достижение его есть. В США официально запрещено использовать человека, как подопытный материал для постановки генетических опытов.

Но специалист NASA перешагнул порог запрета и стал действовать по своему усмотрению. Химический препарат миостатин способствует росту мышц за очень короткое время. Он является сильным стимулятором роста ткани. Именно применив генную модификацию с использованием миостатина, Зайнер решил испытать на себе его описание в действии.


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