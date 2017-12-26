Учёные: Метан на поверхности Титана смогут добывать через 100 лет

Вчера, 22:45

Человечеству понадобится около ста лет, чтобы начать промышленную добычу метана на поверхности спутника Сатурна – Титана. К такому выводу пришли учёные из международной научной группы, ориентированной на исследовании одной из самых интересных планет Солнчной системы.

Эксперты подчёркивают, что по своей структуре Титан очень похож на Землю в древности. Уже научно доказано, что в его недрах есть большие запасы этана и метана, поэтому их добыча это лишь вопрос времени. Исследователи напомнили, что аппарату «Кассини» понадобилось семь лет, чтобы добраться до Сатурна, но в будущем это время удастся существенно сократить.

Ранее мы писали, что собранные зондом данные с поверхности Титана, позволили исследователям создать его геологическую карту. Таким образом учёным систематизировать данные о ресурсах космического объекта.