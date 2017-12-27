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NASA раскрыло свою тайну о предстоящем Апокалипсисе

Сегодня, 00:15

Агентство NASA раскрыло, возможно, главную свою тайну о предстоящем на Земле Апокалипсисе. Согласно сообщению данного ведомства, он может произойти после того, как Земля столкнётся 1 февраля 2019 года с опасно приблизившимся к ней астероидом.

Данное небесное тело, которому присвоен номер 2002 NT-7, наблюдается астрофизиками уже давно. Этот объект, имеющий в своей протяжённости около 2 километров, кружит рядом с земной орбитой уже достаточно давно.

Как отмечают специалисты NASA, опасностью являются свойства данного астероида, которые имеют тревожные для планеты показатели наклонности своей орбиты по эксцентриситету и эклектике. Вследствие этого, данный космический пришелец может совершать пересечение орбит вращения Земли и Марса одновременно.

Этот астероид был замечен исследователями космоса в 2002 году. С тех пор за ним ведётся постоянное наблюдение. За всё время, он ещё никогда не приближался к Земле на столь опасное расстояние.

Сначала, NASA уведомило о предстоящем опасном сближении этого «странника Вселенной» с Землёй. Потом данное сообщение было удалено официальным сайтом этого ведомства.

Сейчас специалисты недоумевают, что значат последние сообщения NASA о том, что данные о грядущей опасности, обнародованные ранее, были «несколько преувеличены».


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