Обучение птенцов пению ослабило влияние генетики на их таланты

Вчера, 23:25

На темп птичьего пения оказывает влияние как генетика, так и обучение птенцов взрослыми птицами, причем такое влияние непостоянно. При прослушивании пения приемных отцов с раннего детства, певчие птицы способны обучаться и у них, несмотря на генетическую предрасположенность.

Это исследование подтвердило не только сильное влияние генетических факторов на формирование способностей птенцов, но указало и на способность их подавить, оказывая влияние на ранних этапах жизни.

Ученые из Калифорнийского университета Дэвид Метс и Майкл Брейнард провели эксперимент на японских амадинах (Lonchura striata domestica) с целью выяснить, как влияют на характер пения птиц генетика и процесс обучения. Для характеристики пения они использовали показатель музыкального темпа, рассчитываемый как количество слогов за секунду. Они взяли для изучения 47 птенцов из 15 различных гнезд для создания разнообразия в генетическом отношении. После кладки яиц их изолировали от отцовского пения, а затем обучали данному мастерству при помощи компьютерных записей. Причем песни на компьютере отличались по количеству слогов: медленные - 6,5/с, средние - 8,5/с, и быстрые - 10,5/с.

При помощи статистического анализа исследователям удалось определить более важный фактор на формирование пения. В результате выяснилось, что при живом учителе птенцы лучше поддавались обучению. Так, вариативность темпа собственной трели лишь на 21% определялась песней с записи, а на 55% отцовской. При обучении приемными особями, темп на 53% определялся пением другой птицы, и на 16% генетикой.