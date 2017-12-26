Учёные РФ: Височную эпилепсию возможно вылечить

Вчера, 18:42

Учёные РФ убедительно доказали, височную эпилепсию, которой заболевает человеческий мозг, вполне можно вылечить с помощью изобретённого ими средства. Такой эксклюзив получен в ходе исследований, проведённых специалистам, работающим в Пущино.

Сообщение об этом сделала Валентина Кичигина, возглавляющая пресс-службу данного Института, занимающегося теоретической и экспериментальной биофизикой в данном научном учреждении.

С её слов, разработанный российскими специалистами препарат, или аналоги на его основе, могут поспособствовать при разработках по новому подходу для того, чтобы лечить височную эпилепсию.

Со слов Кичигиной, повреждения, которые наносятся клеткам мозга во время этого заболевания, могут теперь лечиться с помощью вновь открытых фармакологических возможностей.

Как свидетельствует статистика ВОЗ, сейчас подобной болезнью страдают в мире до 50 млн человек. Из них до 40% случаев считаются не поддающимися лечению. Это связано с тем, что пациенты не могут осуществлять принятие лекарств без того, чтобы не возникли осложняющие обстоятельства.

Учёным РФ удалось раскрытие корней подобной эпилепсии и нахождение способа, который сможет излечить от неё при применении наименее радикальных способов. В основе нового препарата лежит каиновая кислота.