Космонавты экспедиции МКС проводят тренировки перед выходом в космос

Вчера, 17:31

Участники экспедиции МКС № 56 начали проведение тренировок перед очередным выходом в космос, которые проходят в гидротренажерном комплексе ЦПК имени Гагарина. Выход в космическое пространство запланирован на лето 2018 года.

Цель предстоящего вылета – установка на внешней поверхности станции нового научного оборудования, эксперимента ICARUS между учеными России и Германии, по изучению глобальной миграции животных и птиц. Данный эксперимент делает возможным установить на спутники систему слежения за еще меньшими животными, чем те, за которыми может уследить широко используемая мировыми учеными французская система Argos. Новое оборудование делает возможным отслеживать живых существа, масса которых меньше 200 грамм. Полученные данные помогут ученым в решении экологических задач, поможет изучить перемены в климате, сохранить биологическое разнообразие, контролировать распространение инфекционных и инвазивных микроорганизмов, предотвратить катастрофы и обеспечить безопасное движение в воздухе.

Известно, что сейчас на МКС проживают участники экспедиции 53/54 и 54/55. 2 февраля 2018 года запланирован выход в космос российских астронавтов Антона Шкаплерова и Александра Мисуркина в ходе ВКД-44, а в марте и мае будущего года будет произведена отправка новых астронавтов. Всего запланировано проведение трех экспериментов.