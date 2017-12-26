Технологию полимера "сыра" создали петербургские ученые

Вчера, 17:12

Ученые из Санкт-Петербурга создали технологию полимера. Его уникальная структура напоминает сыр. Многие уверенны, что за таким материалом - будущее.

Ученые во всем мире работают над созданием материалов, которые можно запрограммировать. В России прорыв в данной области сделали специалисты из Санкт-Петербурга, которые создали новую технологию полимера.

Ученые сообщают, что новый материал может быть запрограммирован под необходимые условия – температуру, освещенность, наличие химических веществ в окружающей среде и другие необходимые факторы. Сообщается, что получить новый материал можно из смеси карбида кальция и углеводов.

Используемые материалы являются очень дешевыми, что делает конкурентным конечный продукт. Напомним, что карбид кальция используют для производства ацетилена и промышленного применения. Углеводы тоже не являются редким материалом, они распространены в природе (глюкоза, фруктоза).

Полученный в результате соединения двух веществ материал имеет уникальную структуру, которая отдаленно напоминает сыр (структуру можно рассмотреть под электронным микроскопом). Найденный полимер отлично растворяется в одних веществах и стойко реагирует на другие. Использовать полимер можно в медицине и других отраслях.