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Уфологи из США: Пришельцы прилетали за два месяца 17 раз

Вчера, 17:15

Американские уфологи из Национального информационного центра НЛО выступили с официальным заявлением и сообщили, что за последние два месяца пришельцы прилетали 17 раз. И это только то, что удалось зафиксировать очевидцами.

Уфологи рассказали, что в США за октябрь-ноябрь пришельцы на своих космических кораблях прибывали 17 раз. Ранее специалисты сообщали, что в этом году до октября месяца НЛО прилетали 53 раза, и за октябрь-ноябрь ещё 17 раз. В целом на территории США НЛО наблюдали в Ньюингтоне, Хартфорде, Плейнвилле, Манчестере, Мудусе, Уиндеме, Милфорде, Харвинтоне, Норуолке, Бриджпорте, Меридене, Монро и Норуолке.

Отметим, что Национальный информационный центр НЛО существует с 1974 года. За все это время уфологи смогли обнаружить более чем 90 000 космических тарелок по всему миру.


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