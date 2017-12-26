Сибирский ученый рассказал, как в Новый год избежать похмелья

Вчера, 22:30

Красноярский биотехнолог Олег Сутормин в преддверие новогодних застолий поделился с соотечественниками рекомендациями, как в первый день Нового года не проснуться в состоянии тяжелого похмелья. Свои советы ученый разместил в специальном блоге.

Сутормин внимательно изучил принципы традиционной китайской медицины и последние разработки ученых из Поднебесной. Оказалось, что проблема тяжелого похмелья волнует не только россиян. Китайские исследователи произвели широкомасштабный эксперимент, в ходе которого выяснили, что только два напитка способны эффективно расщеплять алкогольные ферменты.

Одним из таких «волшебных» напитков оказалась специальная газированная вода, включающая в себя таурин. Таурин Xue Bi эффективно расщепляет этиловый спирт, вырабатывая активный фермент АЛДГ. Далее представлена китайская газированная вода Hui yi su da shui, которая вмещает в себя ингредиенты из вкусовых добавок с сахаром. В российских реалиях применима минеральная вода с добавлением клюквенного сока и грейпфрута.