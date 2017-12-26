Эксперты составили рейтинг революционных научных открытий 2017 года

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Уходящий год был ознаменован множеством настоящих прорывов в научной и технологической сферах. Американские эксперты из всей массы инноваций составили рейтинг самых революционных научных открытий уходящего года.

Лидером рейтинга стали съедобные дроны, которые позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии. Британский разработчик Найджел Гиффорд придумал съедобный беспилотный летательный аппарат. Второе место заняли слизни, чей липкий секрет, вырабатываемый при опасности, стал применяться в хирургии. На третьей строчке рейтинга расположился шарф, который не дает возможности следящим видеокамерам идентифицировать лицо человека. Камера видит сразу тысячи разнообразных лиц.

В Австрии исследователи научились применять паутину для регенерации нервных тканей. Пауки вырабатывают шелк, который исключает появление рубцов и аллергических реакций. На пятом месте эксперты расположили GPS-передатчик, который можно надевать на насекомых. С его помощью ученые хотят выяснить причины пугающей тенденции исчезновения пчел на планете. Далее идут миниатюрные структуры Ивасаки, силиконовая кожа, которая меняет цвет, живые краски из микроорганизмов, а также искусственная матка, донашивающая детей, появившихся преждевременно.