VistaNews.ru


Эксперты составили рейтинг революционных научных открытий 2017 года

Сегодня, 11:25

Уходящий год был ознаменован множеством настоящих прорывов в научной и технологической сферах. Американские эксперты из всей массы инноваций составили рейтинг самых революционных научных открытий уходящего года.

Лидером рейтинга стали съедобные дроны, которые позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии. Британский разработчик Найджел Гиффорд придумал съедобный беспилотный летательный аппарат. Второе место заняли слизни, чей липкий секрет, вырабатываемый при опасности, стал применяться в хирургии. На третьей строчке рейтинга расположился шарф, который не дает возможности следящим видеокамерам идентифицировать лицо человека. Камера видит сразу тысячи разнообразных лиц.

В Австрии исследователи научились применять паутину для регенерации нервных тканей. Пауки вырабатывают шелк, который исключает появление рубцов и аллергических реакций. На пятом месте эксперты расположили GPS-передатчик, который можно надевать на насекомых. С его помощью ученые хотят выяснить причины пугающей тенденции исчезновения пчел на планете. Далее идут миниатюрные структуры Ивасаки, силиконовая кожа, которая меняет цвет, живые краски из микроорганизмов, а также искусственная матка, донашивающая детей, появившихся преждевременно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.