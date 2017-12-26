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Учёные: супружеские пары более счастливые

Сегодня, 11:22

Большее удовольствие от жизни испытывают супружеские пары. Такие выводы сделали канадские ученые после проведения исследования.

Канадские ученые провели исследование в Великобритании, которое было направлено на изучение уровня удовлетворенности жизнью одиноких людей и тех, кто находится в паре. Согласно полученным данным, больше радости от жизни и счастья испытывают люди, которые имеют партнера.

Канадские специалисты из Ванкуверской экономической школы сообщают, что проанализировали состояние морально-психического состояния 400 тысяч жителей Великобритании. Известно, что не зависимо от уровня жизни, количества семейных ссор и неурядиц, супруги чувствуют себя счастливее даже в старости.

Напомним, что одной из составляющих удовлетворенности от жизни является секс. Неоднократно ученые доказывали, что люди, которые имеют пару, занимаются ним в несколько раз чаще. Количество сексуальных контактов возрастает в праздничные дни, о чем свидетельствуют результаты эксперимента международной группы ученых из США и Португалии. Они проанализировали поисковые запросы, которые запрашивали пользователи из 130 стран мира с 2004 по 2014 годы, и пришли к полученным результатам.


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