Ученые называют повышение влажности угрозой для человечества

Сегодня, 10:24

Американские климатологи после проведения глобальных исследований, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, заявили о реальной опасности для будущего Земли. Угрозу несет увеличивающаяся с каждым десятилетием влажность.

По расчетам исследователей, повышение влажности влечет за собой увеличение средних температур даже в тех регионах, которые находятся в условиях арктического и умеренного климатов. При этом, на территориях экваториального пояса, «влажная жара» уже к середине этого века может стать реальной угрозой для жизни населения. Глобальное потепление и повышение влажности тесно взаимосвязаны, поэтому территория России не избежит опасности стать зоной «банных процессов».

Испарение акватории Мирового океана увеличивается в геометрической прогрессии, влияя на изменение климатических условий на планете. Компьютерная модель в долгосрочной экспертизе показала, что именно влажность станет катализатором окончательного исчезновения ледяной шапки на обоих полюсах. Далее процесс пойдет по нарастающей. Испарения кратно увеличатся, создав на Земле климат, не пригодный для проживания человечества.