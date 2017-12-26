Япония отложила запуск самой малой в мире ракеты-носителя

Сегодня, 09:00

Япония отложила повторный запуск своей ракеты-носителя, являющейся самой малой в мире в этом классе космических аппаратов. Это связано с тем, что специалистами в SS-520 были обнаружены технические неполадки.

Точная дата нового старта пока не установлена. Ожидается, это случится не ранее середины января.

Первый запуск ракеты данного класса состоялся в Японии около года назад. Он оказался неудачным, поскольку уже во время её полёта были выявлены недостатки в конструкции этого аппарата.

Специалисты были вынуждены остановить полёт ракеты-носителя. После этого произошло её падение в акватории Японского моря вместе со спутником, который она несла на борту.

Сообщается, на производство новой SS-520 затрачено порядка 3,6 млн долларов. Её запуск планировалось совершить 28 декабря.

Ракета с диаметром в 0,5 метра и высотой 9,5 метров имеет вес 2,6 тонны. Она способна нести мини-спутники с весом до 3 килограммов.