Опубликованы предсказания Ванги на 2018 год

Вчера, 20:55

В сети опубликовали прогнозы известной слепой прорицательницы Ванги касательно наступающего 2018 года. По ее словам, в будущем году нас ждет два важных события - в политико-экономической области и в сфере космических исследований. Согласно ее прогнозам, в будущем году Китай приобретет статус «супердержавы», а на планете Венера будет обнаружена новая форма энергии.

Согласно информации от специалистов, несмотря на то, что Китай значительно укрепил свои экономические позиции за последнее время, обогнать США в данной области этой стране может удастся при отсутствии спада в экономике.

Однако, что касается предсказаний об открытиях на Венере, то здесь все не так ясно, ведь в будущем году никаких исследований на планете проводить не планируется. Но летом НАСА намерен запустить зонд к Солнцу, который приблизится к нему максимально близко для изучения внешней короны планеты. Посадку на Венере зонд не будут производить, но использует ее гравитационную силу для движений вокруг Солнца. При совершении аппаратом 24 витков вокруг светила, он 7 раз будет пролетать мимо Венеры.

Болгарская прорицательница умерла 21 год назад, однако свои прогнозы на будущее она сделала до 51 века, который должен стать последним для человечества, с ее слов.