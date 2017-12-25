Ученые посчитали количество грязи в Екатеринбурге

Вчера, 20:28

Власти Екатеринбурга обнародовали результаты научного исследования о количестве грязи в городских дворах, заказанного мэрией несколько лет назад. По словам мэра города Евгения Ройзмана, нигде в России такого ещё не делали.

Он подчеркнул, что на нужды учёных было потрачено 1,8 миллиона рублей. В исследовании принимали участие 20 человек, а их труд вылился в 363-страничный доклад, который был передан в департамент экологии для изучения и разработки стратегии благоустройства города.

В документе говорится, что грязь смывается с тротуаров и газонов, остаётся после таяния снега или раздувается вместе с мусором. Большую лепту в загрязнение города вносят автомобили, которые паркуют в неотведённых для этого местах. Всего же на каждого екатеринбуржца приходится девять квадратных метров пылящих пространств, 80 килограммов пыли и 190 килограммов грязевых осадков.

Исследователи утверждают, что улучшить ситуацию позволит устранение источников загрязнений – высаживание газонов во дворах, ликвидация самовольных парковок и т.д.