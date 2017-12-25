В Кузбассе заметили инопланетный корабль: НЛО имеет "политическое" значение

Вчера, 21:46

В Кузбассе на трассе Новокузнецк – Бийск авторегистратор одного из автомобилей заметил в небе странное круглое пятно чёрного цвета, напоминающее НЛО. Оно пару секунд "провисело", а потом резко пропало. Что именно представляет собой странный объект, точно не известно.

Скептики склоняются к версии, что всё дело в сбое работы авторегистратора либо какой-то пылинке, попавшей на камеру. Местные уфологи пока происходящее никак не прокомментировали. НЛО в Кузбассе пока остаётся одним из тех случаев, который будут долго обсуждать, выясняя истину относительно его правдоподобности.

В целом, как отметил британский специалист Филипп Мантл, в плане инопланетных аномалий большая часть – мистификации, сделанные ради смеха, заработка на «сенсации» либо не восприятия этой темы, как научной. Из-за этого любой случай или теория, высказанная уфологами, достаточно сильно критикуется. Однако Мантл признал и то, что существует определённая проблема со свидетельствами НЛО, поскольку в настоящее время в открытом доступе программы для редактуры видео и фото. Потому сложно установить, действительно ли какой-то объект имеет инопланетное происхождение либо такое ему было придано в графическом редакторе, например. По словам уфолога, необходимо очень тщательно проверять каждый случай, консультируясь, в частности, со специалистами в области авиации, которые могут иметь больше представления о том, способна ли какая-то земная техника производить эффект, подобно предполагаемому НЛО.

Есть и альтернативная точка зрения, всё чаще высказываемая разными специалистами – инопланетных кораблей в настоящее время не существует, а всё, что наблюдается, это военные экспериментальные аппараты, сделанные на нашей планете. Так, публицист и исследователь Кейт А. Спенсер выдвинула теорию о том, что значение у «НЛО» - политическое. По словам специалиста, «инопланетное воздействие» может быть намеренным ходом правительств тех или иных государств, чтобы скрыть свои военные разработки.

НЛО, как отмечает Кейт А. Спенсер, представляется достаточно удобным поводом, чтобы что-то оправдать. Например, одной из характеристик «инопланетного корабля» называют то, что он бесшумный. Однако некоторые варианты военной техники действительно в целях разведки способны двигаться с минимальным звуком. Проанализировав разные случаи о том, что где-то появлялось НЛО, специалист сделала выводы, что ни один предполагаемый объект к инопланетным не относился, хотя и подчеркнула, что не отрицает вероятности контактов с пришельцами в будущем. Тем не менее, Кейт А. Спенсер сомневается, что они будут такими, какими их представляют сейчас.