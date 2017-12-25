Ученые назвали новый вид пауков в честь Боба Марли

Вчера, 18:54

Австралийские и немецкие арахнологи открыли новоявленный вид морских пауков, который назвали в честь Боба Марли и его песни, мотивируя это их необычной средой обитания.

Такое название ученые объяснили тем, что пауки живут в необычном месте, что не свойственно членостногим, а именно в литоралях. Прячутся они в ракушках и кораллах, так как Desis bobmarleyi могут дышать под водой, запасая воздух в своей же паутине. Это и напомнило ученым песню Боба Марли High Tide or Low Tide.

Также акцентируется на том, что самки немного больше по размерам, например, длина туловища может достигать 9 миллиметров, когда у самца 6 миллиметров. Desi bobmarleyi имеют красно-коричневый окрас, ножки покрыты серыми тоненькими волосками. Питается такой вид пауков беспозвоночными и мелкими рыбами.

Также ученые отметили, что новые виды пауков очень часто называют в честь знаменитостей. Например, раннее нашли вид улыбающихся пауков и назвали их в честь Барака и Мишель Обамы, Леонардо Ди Каприо и Дэвида Боуи.